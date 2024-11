Sylvester Stallone não vai entrar na sequela de "Assalto Infernal".

O ator foi confirmado quando o projeto foi oficialmente anunciado em maio de 2023, mas entretanto desistiu e para o seu lugar e com nova personagem entrou Pierce Brosnan, outro ícone do cinema de ação graças ao estatuto conquistado quando foi James Bond.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, a rodagem já arrancou na Áustria e o realizador também mudou: Ric Roman Waugh (de "Assalto ao Poder", com Gerard Butler) deu lugar ao espanhol Jaume Collet-Serra, responsável pela versão original de "Órfã" (2009) e vários filmes de ação com Liam Neeson, além de "Jungle Cruise" (2021) e "Black Adam" (2022), trabalhando neste último com Brosnan.

Ainda só conhecido pelo título original "Cliffhanger", a sequela é descrita como uma "versão atualizada" do filme homónimo de 1993 realizado por Renny Harlin, um dos melhores de Stallone, que era Gabriel “Gabe” Walker, um alpinista angustiado por não ter conseguido evitar a morte de uma amiga forçado a agir quando criminosos (liderados por Jon Lithgow) não olhavam a meios para recuperar três malas cheias de dinheiro nas Montanhas Rochosas, incluindo eliminar reféns.

Na nova história, o alpinista chama-se Ray Cooper e gere um chalé com uma das filhas nas Dolomitas, uma cadeia montanhosa dos Alpes no norte da Itália. Quando os dois são raptados, a filha mais velha Naomi tem de ultrapassar o trauma de um antigo acidente de alpinismo para salvar a família.

Esse é o papel de Lily James ("Downton Abbey", "Cinderela", "Mamma Mia! Here We Go Again", "Pam & Tommy"), revelada na primeira fotografia oficial da produção em plena escalada.

créditos: Rocket Science

Jaume Collet-Serra destacou no comunicado oficial: “Rodar o nosso filme nas Dolomitas a usar câmaras de grande formato foi fundamental para mostrarmos a dimensão e escala da história que contamos. Vamos trazer ao público uma experiência de cinema 'premium' verdadeiramente emocionante e visceral. A Lily, em particular, foi para lá do papel, treinando a sério e aprendendo a escalar. A sua dedicação permitiu-nos obter algumas imagens incríveis que não poderíamos ter conseguido de outra forma, e toda a equipa está impressionada com o seu empenho."

Ainda sem data de estreia, Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba e Bruno Gouery completam o elenco do novo "Cliffhanger".