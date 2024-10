A Netflix divulgou na quarta-feira o trailer de "Bagagem de Mão".

O 'thriller' coloca Taron Egerton e Jason Bateman de lados opostos em plena temporada natalícia.

"Todos os anos durante as festas, milhões de pessoas viajam em segurança de avião. Neste Natal vai ser diferente. Um agente de segurança tenta levar a melhor sobre um passageiro misterioso que o chantageou para deixar um pacote perigoso embarcar num voo na véspera de Natal", resume a sinopse oficial.

Ainda com Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Sinqua Walls, Logan Marshall-Green, Theo Rossi, Josh Brener e Dean Norris no elenco, "Bagagem de Mão" é realizado pelo espanhol Jaume Collet-Serra, o mesmo de "Orfã", "Águas Perigosas", "Jungle Cruise", "Bladck Adam" e vários títulos com Liam Neeson.

A estreia na Netflix está marcada para 13 de dezembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.