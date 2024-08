Numa recente entrevista, Halle Bery faz rasgados elogios a Pierce Brosnan.

Com uma conhecida vida sentimental rocambolesca, incluindo três casamentos e divórcios, a vencedora do Óscar não ficou pela simpatia profissional ao recordar a experiência de trabalhar com Brosnan em "007 - Morre Noutro Dia" (2002) no seu quarto filme como James Bond, que na altura não se sabia que seria a despedida do ator irlandês.

"Ele será sempre o meu Bond, sempre. Sou uma fã do Pierce Brosnan. Ele restaurou a minha fé nos homens naquele filme. Não poderia haver um humano que fosse mais cavalheiro do que o Pierce Brosnan", disse à Wired.

A atriz foi Giacinta "Jinx" Johnson, que continua a ser uma das mais famosas "Bond Girl" da história da saga.

“Bond não estava na minha lista de desejos. Não entrar num, mas adorava os filmes, sempre. Tendo participado num, sinto que faço parte da história do cinema. Esses filmes são icónicos. Farão parte da nossa história para sempre e estou muito honrada por ter feito parte de um, principalmente com o Pierce”, concluiu.

