Dave Halls, o assistente de realização que entregou ao ator Alec Baldwin a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi despedido em 2019 de outra rodagem por causa de um incidente com uma pistola, informou um produtor esta segunda-feira.

Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu na quinta-feira no hospital para onde levada de helicóptero depois de ter sido ferida durante a rodagem de "Rust" no Novo México. Alec Baldwin manipulava a arma durante um ensaio quando ocorreu o disparo.

Segundo o canal NBC News, Dave Halls tem uma reputação negativa por omitir práticas de segurança, e foi "demitido da rodagem de 'Freedom's Path' em 2019, depois de um membro da equipa ter sofrido um ferimento ligeiro quando uma arma, de forma inesperada, ter disparado", disse à France-Presse (AFP) um produtor desse filme que ainda não estreou.

"Halls foi expulso do local de filmagens imediatamente" e "a produção não voltou a filmar até que Dave saiu", acrescentou o produtor de "Freedom's Path", salientanto que foi elaborado um relatório escrito sobre o incidente.

As autoridades investigam o caso, sobre o qual não foram apresentadas acusações contra ninguém. Mas a atenção está em quem manipulou a arma que matou Halyna Hutchins.

Segundo testemunhos recolhidos nas declarações sob juramento pelos investigadores, foi o assistente de realização que entregou a arma a Alec Baldwin, avisando que estava "fria", um termo cinematográfico para dizer que a pistola estava descarregada.

No entanto, o realizador de "Rust", Joel Souza, disse no seu depoimento que "não tinha a certeza " se a arma tinha sido inspecionada novamente após uma pausa da equipa para o almoço.

Joel Souza explicou que Alec Baldwin estava a ensaiar uma cena em que apontava a arma cenográfica para a lente da câmara quando disparou contra a diretora de fotografia, segundo os novos detalhes da tragédia divulgados pelo gabinete do xerife de Santa Fé, encarregado das investigações.

O realizador, que estava em pé atrás de Halyna Hutchins quando a arma foi disparada, disse ter ouvido algo que "soou como um chicote e depois um estalo forte", segundo o documento judicial a que a France-Presse teve acesso.

Após o disparo, a diretora de fotografia "segurou o abdómen" e disse que não sentia as pernas, contou o realizador, acrescentando que ela "começou a tropeçar para trás" e foi "ajudada a cair no chão".

O operador de câmara Reid Russell, que estava de pé ao lado de Joel Souza e Halyna Hutchins, disse que Alec Baldwin estava "a tentar explicar como ele ia tirar a arma e onde estaria o seu braço quando a sacasse".

"Reid não tinha certeza do motivo para arma ter sido disparada e só se lembrava do forte ruído", diz o depoimento.

O disparo não foi filmado porque a equipa estava a preparar a cena", disse o operador.

"Negligência"

O eletricista Serge Svetnoy e a diretora de fotografia Halyna Hutchins (Facebook)

A responsável pelo armeiro de "Rust", Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 anos, foi quem preparou a arma e a colocou num carro com outras duas armas. Após o disparo, ela preservou a pistola, coletou os cápsulas disparadas e as entregou à polícia.

O eletricista-chefe do set disse que segurou Halyna Hutchins nos braços enquanto agonizava, numa mensagem enfurecida no Facebook, argumentando que a sua morte foi resultado de "negligência e falta de profissionalismo".

"Não é possível que uma jovem de 24 anos possa ser um profissional com armeiro", escreveu Serge Svetnoy, acrescentando que "profissionais são pessoas que passaram anos nos sets, que conhecem esse trabalho de A a Z".

"Rust" era apenas o segundo filme de Hannah Gutierrez-Reed como encarregada pelas armas. Ela é filha do veterano de Hollywood no setor Thell Reed, cujos títulos incluem "Django Libertado".

Após o incidente, Hannah Gutierrez-Reed apagou os seus perfis nas redes sociais.

Nos filmes e séries, o armeiro tem sob a sua responsabilidade entregar e manter as armas seguras num set. Mas o portal de entretenimento The Wrap avançou esta segunda-feira que membros da equipa de "Rust" usaram as armas horas antes do incidente.

"Vários membros da equipa usaram as armas cenográficas do set do western 'Rust' em Novo México, inclusive a que matou Hutchins, para praticar tiro ao alvo com balas reais em latas de cerveja", noticiou o portal, citando fontes anónimas.

Os produtores de 'Rust' não responderam aos pedidos da France-Presse para responderem às alegações.

Entretanto a esposa de Alec Baldwin expressou o seu pesar pelo ocorrido nas redes sociais.

"O meu coração está com Halyna. O seu marido. O seu filho. A sua família e seus entes queridos. E meu Alec. Diz-se que 'não há palavras' porque é impossível expressar o choque e a dor por um incidente tão trágico. Coração partido. Perdida. Apoio", escreveu Hilaria Baldwin.

Mais de 15.000 pessoas assinaram, até segunda-feira, uma petição a pedir a proibição de armas de fogo nas filmagens, na sequência da morte de uma diretora de fotografia causada por um tipo disparado acidentalmente pelo ator Alec Baldwin.

A petição, alojada no ‘site’ change.org pede a proibição de armas de fogo reais em filmagens, mas também melhores condições de trabalho para as equipas envolvidas na produção de filmes.

“Não há nenhuma razão para uma coisas destas acontecer no século XXI”, refere o texto da petição lançada pelo cineasta Bandar Albuliwi.

Já no sábado, o senador democrata da Califóprnia Dave Cortese tinha afirmado existir “uma necessidade urgente de abordar o problema dos alarmantes abusos (das leis do trabalho) e violações de segurança que acontecem nas gravações dos filmes, incluindo situações desnecessárias de alto risco, como o uso de armas de fogo reais”.