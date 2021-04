O futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic vai fazer a estreia no cinema no próximo filme sobre Astérix e Obélix.

O jogador do AC Milan, de 39 anos, será o legionário romano Caius Antivirus, que entrou no álbum "O Papiro de César", de Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, editado em 2015.

Apesar dessa referência ou da presença no elenco de Marion Cotillard como Cleópatra, "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" ["Astérix e Obélix: O Reino do Meio", em tradução literal] não se vai basear diretamente nos álbuns de banda desenhada, mas numa história original co-escrita por Guillaume Canet, marido da atriz e parceiro em vários filmes, que também será o realizador e Astérix à frente das câmaras.

O pequeno guerreiro gaulês já foi interpretado por Christian Clavier em "Astérix e Obélix Contra César" (1999) e "Astérix e Obélix: Missão Cleópatra" (2002), Clovis Cornillac em "Astérix nos Jogos Olímpicos" (2008) e Edouard Baer em "Astérix e Obélix: Ao Serviço de Sua Majestade" (2012).

O quinto filme em imagem real baseado nas personagens criadas por René Goscinny e Albert Uderzo também será o primeiro sem Gérard Depardieu como Obélix, personagem que ficará a cargo de Gilles Lellouche.

Gilles Lellouche

No elenco oficial conhecido esta quinta-feira destacam-se ainda Vincent Cassel como César e José Garcia, Franck Gastambide, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham e Pierre Richard, entre outros.

Com um orçamento de 60 milhões de euros e parcialmente filmado na China, trata-se de uma das maiores produções europeias previstas para os próximos tempos, a par da nova versão de "Os Três Mosqueteiros", onde também entra Vincent Cassel.

Após ter sido adiada por causa da pandemia, a rodagem arranca já na próxima semana.

A estreia nos cinemas está prevista para 2022 e a Netflix também está envolvida, tendo assegurado os direitos para alguns mercados não especificados.