Uma grande investigação do The Wrap (artigo de acesso pago, mas disponível via Yahoo) sobre os bastidores de uma super produção natalícia da Amazon MGM protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson coloca em causa a imagem de grande ética profissional construída pelo ator ao longo de mais de 20 anos em Hollywood.

Supostamente por causa das greves dos atores e argumentistas de Hollywood, a estreia de "Red One" foi adiada de 2023 para 2024, mas "a verdadeira história é muito mais confusa", garante a publicação.

Com acesso a mais de uma dúzia de pessoas ligadas à produção, o que se descreve são sistemáticos atrasados para a rodagem, numa média de "sete a oito horas e a falhar dias inteiros de produção", mais a inexperiência dos produtores, incluindo Hiram Garcia, antigo cunhado de Johnson, que aumentaram os custos em pelo menos 50 milhões de dólares.

Ainda com Chris Evans e J.K. Simmons e com o orçamento a aproximar-se dos 250 milhões, o mesmo dos filmes de super-heróis, uma das fontes fala de um 'desastre' e outra acrescenta que 'o Dwayne está-se completamente nas tintas'.

Numa declaração ao The Wrap, a Amazon MGM desmente a existência de problemas ou atrasos na produção causados pela sua estrela principal ou a inexperiência dos produtores. Outra fonte do estúdio garantiu que uma oscilação nos orçamentos à volta dos 15% é perfeitamente normal.

Mas apesar de sistematicamente se descrever 'o trabalhador mais empenhado' nos projetos, respeitador dos colegas e com os pés bem assentes no chão apesar da fama galática, várias fontes dizem ao The Wrap que há anos que a indústria conhece bem os crónicos atrasos e falta de profissionalismo do 'The Rock', que se estendem aos eventos com fãs ligados à sua carreira no 'wrestling'.

“A única coisa em que Dwayne era consistente era chegar sempre atrasado”, diz uma fonte de “Red One”.

"As razões por trás do eterno atraso de Johnson parecem resultar da sua recusa em trabalhar um dia inteiro de filmagem, apesar de levar em consideração a sua rotina diária de exercícios de três horas", nota o artigo.

“É a sua recusa absoluta em trabalhar mais do que quatro ou cinco horas por dia”, acrescenta uma fonte ligada a um estúdio.

Outra diz que "é uma questão de controlo”.

Choques com Vin Diesel e Ryan Reynolds

Esta forma de estar levou a confrontos com colegas: o The Wrap recuperou um artigo da revista People de 2016 sobre os problemas de Vin Diesel com os atrasos durante "Velocidade Furiosa", incluindo dias em que nem sequer aparecia.

Os dois mantiveram uma zanga pública durante vários anos, mas a relação profissional terá recuperado o suficiente para Johnson regressar para o 11.º filme.

Na mensagem escrita nas redes sociais em junho de 2023, Johnson esclareceu que o conflito foi resolvido: "Deixámos todo o passado para trás. Lideraremos com fraternidade e determinação - e sempre cuidaremos da saga, das personagens e dos FÃS que amamos".

Só que a investigação do The Wrap revela problemas parecidos durante a rodagem de "Aviso Vermelho" no outono de 2020, com os atrasos a afetar a agenda das filmagens e a produção da Netflix em geral durante a pior fase da pandemia: várias fontes disseram que 'Ryan Reynolds ficou tão furioso depois de esperar cinco horas que os dois tiveram uma 'grande zanga' e Johnson saiu furioso do set'.

E acrescenta: as duas estrelas não se falaram durante anos e só recentemente fizeram as pazes.

Uma outra fonte disse ao TMZ que a zanga foi menos grave, mas não a desmentiu, ao contrário de um porta-voz da Netflix: "O Dwayne é um completo profissional e estamos contentes por ter trabalhado com ele em ‘Red Notice’, o nosso filme número 1” (a plataforma anunciou uma sequela em 2022 do seu maior sucesso de audiências de cinema, mas o projeto pouco andou desde essa altura).

Outras pessoas da equipa recordam que Johnson desrespeitava as normas rígidas de quarentena que existiam durante a rodagem.

"Juntou a família e amigos para um churrasco e acabou à mesma por apanhar COVID. A coisa mais egoísta que já vi um ator fazer”, recorda uma das fontes, desmentida por outra, que garante que nada do que fez desrespeitou os protocolos.

Um produtor que visitou o set da série “Ballers” conta ao The Wrap que a produção alugava um local e 'filmava o máximo possível com outros atores enquanto esperavam que Johnson decidisse aparecer'.

Um antigo assistente na série da HBO confirma a informação, falando em atrasos de 'três a quatro horas', com 'mais de 100 pessoas à espera sem razão'. Outra fonte recorda um atraso de seis horas em março de 2017.

Uma pessoa da equipa chega mesmo a dizer que se qualificou para o seguro de saúde do seu sindicato graças a dias de trabalho de mais de 14 horas em que Johnson não aparecia antes das três da tarde embora a marcação fosse para as sete da manhã.

"Rampage - Fora de Controlo"

Já na rodagem de "Rampage: Fora de Controlo" (2018), o ator alegadamente chegava em média quatro a cinco horas mais tarde ao que estava estipulado.

Segundo duas fontes, os seus horários deixaram de ser publicados na agenda do dia porque um dos outros atores registava os atrasos (excluindo o gorila criado por efeitos especiais, o elenco incluía Naomie Harris, Malin Åkerman, Jake Lacy e Jeffrey Dean Morgan).

Todos estes problemas conhecidos no interior de Hollywood irão provavelmente desaparecer se "Red One" foi um bom filme, explica o The Wrap.

Por agora, uma fonte da produção diz que 'claramente não' parece digno do que custou.

“Deveria ter o aspeto de um filme de mais de 200 milhões de dólares , mas não é o caso porque mais da metade vai para os salários das estrelas e dos maiores talentos atrás das câmaras", explica.

“Quando os filmes parecem baratos, as pessoas hoje em dia percebem isso. A Amazon MGM tem tantos filmes que ninguém se foca no que realmente precisa ser feito. Dado o seu volume, não conseguem focar-se – se ninguém mais os mantém informados, então também é apenas um recibo para o desastre”, garante.

O próximo projeto de Johnson é “The Smashing Machine”, um 'biopic ao lado de Emily Blunt sobre o lutador da FC Mark Kerr, para o prestigiado estúdio A24.

Na realização surge Benny Safdie, metade da dupla "Safdie", responsável com o irmão Josh pelos aclamados filmes "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019), momentos altos nas carreiras respetivamente de Robert Pattinson e Adam Sandler.

"O Benny NÃO faz ideia no que se está a meter", avisa uma fonte.