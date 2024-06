Dwayne Johnson e Chris Evans juntaram-se para fazer um filme natalício e o resultado chama-se "Red One: Missão Secreta".

O trailer foi revelado esta terça-feira e mostra os dois atores mais conhecidos pelo cinema de ação a juntarem-se numa missão para salvar o raptado Pai Natal, papel do vencedor do Óscar J.K. Simmons.

“Após o Pai Natal (Simmons) – nome de códido: ‘Red One’ – ser sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Johnson) tem de se juntar ao caçador de recompensas mais infame do mundo (Evans) numa missão cheia ação pelo mundo para salvar o natal", resume a sinopse oficial.

Ainda com Lucy Liu, Kiernan Shipka, Mary Elizabeth Ellis, Bonnie Hunt e Nick Kroll, a estreia da Amazon MGM Studios terá estreia nos cinemas a 14 de novembro.

Com argumento de Chris Morgan, que escreveu vários "Velocidade Furiosa", incluindo o spinoff de 2019 com Dwayne Johnson "Hobbs & Shaw", a realização foi confiada a um homem de confiança do gigantesco ator: Jake Kasdan, que esteve à frente dos dois filmes "Jumanji".

TRAILER LEGENDADO.