Jeremy Renner encontra-se no hospital "estado crítico mas estável" depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neves. O ator terá sido transportado para o hospital de helicóptero.

“Podemos confirmar que o Jeremy está em estado crítico mas estável, com ferimentos sofridos depois de ter passado por um incidente relacionado com o mau tempo enquanto limpava neve este domingo", disse o porta-voz do ator à Variety. "A sua família está com ele e ele está a receber os melhores cuidados médicos", acrescenta o comunicado.

O local do acidente não foi confirmado, mas o ator tem uma casa no Nevada há vários anos, essa zona dos Estados Unidos foi afetada por forte queda de neve na noite de passagem de ano e Jeremy Renner fez várias partilhas nas suas redes sociais nos últimos dias a mostrar o resultado dos nevões na área.

Jeremy Renner popularizou-se pela sua interpretação do herói da Marvel Hawkeye, nos filmes do Marvel Cinematic Universe e na série em nome próprio no Disney+.

Foi também nomeado ao Óscar duas vezes, na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel no filme "A Cidade", e para Melhor Ator no filme de Kathryn Bigelow "Estado de Guerra".

O ator protagoniza atualmente a série "Mayor of Kingstwon", da Paramount+, em exibição em Portugal no serviço de streaming SkyShowtime.