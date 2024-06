Papéis mais exigentes não estão no horizonte próximo de Jeremy Renner, que falou abertamente sobre o impacto profissional do acidente com um limpa-neve que quase o matou e deixou com várias fraturas no primeiro dia de 2023 e uma longa recuperação pela frente.

"Simplesmente não tenho energia para isso. Não tenho combustível", admitiu no 'podcast´ “Smartless”.

Mas esclareceu: "Tenho muito combustível para colocar nesta realidade, neste corpo, em tudo isto. Não consigo simplesmente ir brincar ao faz de conta neste momento. Porque demora muito tempo para chegar aqui todos os dias para que simplesmente possa ter um pensamento positivo, para que possa progredir, para que possa estar em constante crescimento".

Renner regressou ao trabalho em janeiro de 2024, para a terceira temporada da série “Mayor of Kingstown”, que estreou na plataforma SkyShowtime a 6 de junho, e reconheceu que 'estava bastante assustado' e foi 'muito difícil' a nível mental dar esse salto para a ficção quando ainda 'está a tentar viver na realidade'.

O ator esclareceu que o esforço "significativo" da série foi facilitado por estar familiarizado com o seu universo e a personagem de Mike McLusky, mas fora de causa está voltar passar pela mesma experiência como foi interpretar o assassínio em série Jeffrey Dahmer no filme "Dahmer" (2002), que ajudou a revelá-lo em Hollywood.

“Ainda luto com isto às vezes, do género de não levar muito a sério. Estou numa personagem que posso interpretar muito bem e conheço a série muito bem, portanto para mim foi fácil voltar. Mas não poderia ter aceitado se fosse um papel muito desafiante. Não no sentido de que... porque a série é desafiante... mas se tivesse que interpretar Dahmer ou algo do género tão distante de mim", esclareceu.

No final de maio, foi anunciado que Renner se juntou ao grande elenco do terceiro filme "Knives Out" de Rian Johnson liderado por Daniel Craig, o primeiro filme desde o acidente, atualmente em rodagem em Londres.

OIÇA O PODCAST COM O ATOR.