Jeremy Renner garante que existe uma amizade genuína entre os atores dos filmes "Vingadores" da Marvel e não é apenas algo para ser exibido nas redes sociais.

Após o acidente com o limpa-neve que quase o matou no primeiro dia de 2023, o ator diz que os colegas estiveram ao seu lado em cada etapa da recuperação.

“Sim, é uma coisa real – não é apenas para o Instagram. Odiamos essa m****”, disse recentemente à Men’s Health.

“Não, temos um chat em família há muito tempo. Quando trabalhamos com as pessoas — atenção, todos nós passámos juntos por uma experiência culturalmente significativa”, explicou, referindo ao Universo Cinematográfico Marvel que começou com o primeiro "homem de Ferro" em 2008 e culminou com "Vingadores: Endgame" em 2019.

“E há divórcios, casamentos e bebés. Muita coisa aconteceu nestes 12 anos. Nos filmes, parece que estamos numa festa de máscaras e há adereços ridículos e estamos a fazer estas coisas ridículas, mas também é bonito porque estamos todos ligados”, explicou.

O protagonista de "Hawkeye" não tem dúvidas que "existe uma irmandade ou o que quer que lhe queiram chamar. Apenas chamo a isso de amor. Adoro cada um deles. Prefiro ir para a cadeia com o [Robert] Downey [Jr.] do que fazer algo incrível sozinho. Prefiro sofrer um acidente de carro com o [Chris] Evans.”