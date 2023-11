O Sindicato dos Atores de Cinema e Televisão da América (SAG-AFTRA) e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) chegaram a acordo para os próximos três anos, o que vai colocar um ponto final a uma greve que entra para a história como uma das maiores na indústria de Hollywood.

A greve terminará oficialmente à 00h01 de quinta-feira, hora de Los Angeles, após o comité de negociação formado pelos 17 membros do comité de negociação do sindicato dos atores ter votado por unanimidade para recomendar um acordo provisório ao conselho do SAG-AFTRA, o que permitirá o regresso ao trabalho durante o processo de ratificação junto dos 160 mil artistas, de estrelas a figurantes.

Os atores estabeleceram um novo recorde com a paralisação que durou 118 dias, batendo os 95 de uma paralisação em 1980.

Desde sexta-feira (3 de novembro) que o SAG-AFTRA analisava uma proposta dos grandes estúdios que fora descrita como "a última, melhor e final".

No entanto, o sindicato disse na segunda-feira que estava em desacordo em pontos como o que se referia à IA e as negociações foram retomadas.

Segundo a imprensa especializada, alegadamente o acordo está "recheado" de grandes de aumentos salariais e compensações, incluindo um bónus das receitas de streaming baseado no sucesso das produções, e garantias "completas" de proteção em relação à IA.

No interior da indústria, o início de novembro era encarado como o limite para ainda conseguir colocar filmes e séries em produção, o que dificilmente aconteceria depois da época festiva do "Thanksgiving" (Ação de Graças) no dia 23 e começar a contagem decrescente para o Natal, ficando os grandes estúdios sem o incentivo e a pressão para chegarem a acordo.

Desde 14 de julho que SAG-AFTRA e AMPTP estavam divididos em temas como o aumento do salário mínimo em 11% e das contribuições patronais para a segurança social e pensões.

No entanto, os principais obstáculos nas negociações eram as compensações de direitos residuais pelas produções exibidas nas plataformas de streaming e as condições mínimas para a utilização da IA, incluindo a indemnização dos profissionais e uma cláusula de consentimento.

Além de produções fora dos grandes estúdios abrangidas por acordos de exceção, Hollywood praticamente parou: além das filmagens, também foram suspensas a promoção de filmes, as passadeiras vermelhas, estreias e até a cerimónia de entrega dos Emmys, que decorreria em setembro.

Após várias interrupções e muita contra-informação, as negociações intensificaram-se a 24 de outubro: segundo notícia do The Wrap (acesso pago), se voltassem a falhar, a AMPTP preparava-se para desistir e só regressar à mesa em janeiro.

Uma fonte revelou que os estúdios acreditavam que nenhuma produção poderia arrancar antes de 2024 e a temporada de TV estaria perdida se um acordo não fosse alcançado nos primeiros dias de novembro, tendo como consequência a ausência de filmes de Hollywood nos cinemas até ao verão (o artigo não esclarecia se se tratavam apenas das grandes produções).

Nesta perspetiva mais pessimista, "Deadpool 3", "Missão Impossível 8", a versão em imagem real de "Branca de Neve" e "Elio" não seriam os únicos grandes filmes adiados: para os primeiros meses de 2024 estão agendados "Madame Web", "The Fall Guy", "Dune - Parte II" (que já mudara de data por causa da greve), "IF", "Furiosa" e os novos "Caça-Fantasmas" e "Planeta dos Macacos".

Estima-se que se tenham perdido 45 mil empregos com a greve dos atores combinada com a dos argumentistas, que decorreu entre 2 de maio e 27 de setembro (148 dias).

Kevin Klowden, do Milken Institute, indicou que os prejuízos cheguam aos 6,5 mil milhões de dólares (6,12 mil milhões de euros), só na economia do sul da Califórnia, o que incluía de restaurantes a floriculturas e lojas de roupas, já que inúmeras empresas dependem de Hollywood.