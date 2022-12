"Avatar: O Caminho da Água" chegou oficialmente aos mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial na terça-feira, confirmou oficialmente a Disney/20th Century.

Até agora, o filme realizado por James Cameron arrecadou 317,1 milhões de dólares nos EUA e Canadá, mais 712,7 milhões no resto do mundo, para um total de 1,025 mil milhões.

Por causa do mau tempo nos EUA, julgava-se que só chegaria aos mil milhões a 1 de janeiro, mas foi alcançado a 27 de dezembro, ao 14.º dia de exibição a nível mundial e ao 12.º nos EUA, o mesmo tempo do mais recente "Homem-Aranha", mas com uma diferença: o mercado internacional pesa muito mais na performance de "O Caminho da Água", com destaque para a Coreia do Sul e a França.

Só mais três títulos dos estúdios de Hollywood passaram a marca histórica desde que começou a pandemia: "Homem-Aranha: Longe de Casa", "Top Gun: Maverick" e "Mundo Jurássico: Domínio".

O único filme que também tem impacto nos cinemas esta temporada é a animação "O Gato das Botas: O Último Desejo", mas a uma grande distância.

"Avatar 2" não tem concorrência até à estreia de "Magic Mike – A Última Dança" (10 de fevereiro nos EUA) e "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (uma semana depois).

Em várias entrevistas, James Cameron apontou os dois mil milhões de dólares para ser viável avançar para o quarto e quinto filmes: a beneficiar da maior afluência aos cinemas até 1 de janeiro, os analistas indicam que 1,5 mil milhões são certos, entrando no Top 10 dos filmes que mais dinheiro arrecadou nas bilheteiras mundiais (sem valores ajustados à inflação).

Em primeiro lugar está o primeiro "Avatar", de 2009, com 2,92 mil milhões.