Na'vi maus da fita, vulcões gigantescos e barcos voadores.

As primeiras imagens de "Avatar: Fire and Ash" (“Avatar: Fogo e Cinzas”, em tradução literal), a sequela de dois dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos, foram vistas na quinta-feira no evento CinemaCon, em Las Vegas.

O filme que será exibido a partir de 18 de dezembro em Portugal “expande o bonito mundo de Pandora e apresenta dois novos clãs”, explicou a sua protagonista Zoe Saldaña, a recente vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Emília Pérez", no palco da convenção onde os grandes estúdios de Hollywood estão a apresentar esta semana as suas novidades aos donos dos cinemas americanos.

O cineasta James Cameron afirmou num vídeo pré-gravado da Nova Zelândia, onde terminou de rodar o filme agora em pós-produção, que os heróis tribais desta história devem “enfrentar não apenas os invasores humanos, mas também novos adversários, o Povo das Cinzas”.

"Avatar: Fire and Ash"

A indústria cinematográfica aposta muito no terceiro filme.

Mais respeitados do que amados pela crítica, os dois anteriores foram sucessos comerciais sem precedentes. Atualmente, são o primeiro e o terceiro maior sucesso de bilheteira da história do cinema (sem incluir o impacto da inflação), com um total de mais de cinco mil milhões de dólares em todo o mundo (4,52 mil milhões de euros, à cotação do dia).

No entanto, as receitas de bilheteira em todo o setor nunca recuperaram os níveis anteriores à pandemia da COVID-19. E 2025 teve um arranque fraco devido a fracassos como o novo “Branca de Neve” da Disney.

James Cameron espera que “este filme possa ser uma injeção de ânimo para os proprietários dos cinemas”.

“Ainda estamos a lutar após o impacto da pandemia e do streaming”, lançou.

As imagens reveladas deste terceiro filme mostram os heróis Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Saldaña) a bordo de gigantescos navios de madeira levantados por balões e rebocados no ar por enormes criaturas azuis parecidas com arraias.

A caravana é atacada pelo Povo das Cinzas, cujos membros parecem-se com os indígenas Na'vi, mas usam penachos vermelhos brilhantes e disparam flechas incendiárias.

“Os Comerciantes do Vento são um clã pacífico e nómada que viaja pelo ar. E o Povo das Cinzas são os antigos Na'vi que abandonaram Eywa”, a deusa da tribo de pele azul, explicou Saldaña.

Cameron já adiantou que este novo filme será mais longo que “Avatar: O Caminho da Água”, que durou três horas e 12 minutos.

Outros dois filmes que expandirão o universo “Avatar” estão previstos para 2029 e 2031.