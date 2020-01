Sobre os 17 anos de demora, reforçou que quis ter a certeza que "Bad Boys Para Sempre" funcionaria nos seus próprios termos para ser uma nova experiência para o público porque não ficou satisfeito com o resultado de outra sequela, "Homens de Negro 3" (2012).

Quando Jimmy Fallon comentou que a expectativa era grande, Will Smith respondeu que o filme era fantástico e, virando-se para o público, acrescentou "Vocês vão adorar".

Assim que as palavras lhe saíram da boca, o ator percebeu que não era a primeira vez que as dizia e entrou em modo de sinceridade.

"Digo isto muitas vezes. Vou ser sincero: às vezes digo que vocês vão adorar e vocês não vão adorar. Porque às vezes eu vi [o filme] e sei que vocês não vão adorar, mas é um filme caro. Mas desta vez... este filme é fora de série, é muito bom", prometeu.

O consenso dos críticos vai no mesmo sentido, destacando como a saga parece ganhar uma nova vida graças à história com uma inesperada ressonância emocional (dentro do género, pelo menos), aliada com as cenas de ação e o regresso do carisma da dupla formada por Will Smith com Martin Lawrence.

"Bad Boys Para Sempre" já está em exibição nos cinemas portugueses.

