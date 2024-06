"Bad Boys: Tudo ou Nada" está a ser um grande sucesso de bilheteira e Will Smith sabe bem como isso se tornou mais difícil desde o início da carreira na década de 1990.

Numa entrevista ainda antes da estreia, o ator foi questionado sobre o tema da 'morte das estrelas rentáveis de cinema' e, estando no topo das bilheteiras há três décadas, o que achava da mudança do que é a definição de um 'sucesso' em Hollywood.

"A definição de um sucesso ainda é praticamente a mesma", respondeu numa recente participação no popular programa "Hot Ones".

"Essencialmente, é apenas mais difícil conseguir um", continuou.

"Costumava-se colocar umas explosões no trailer e algumas boas piadas e as pessoas apareciam [no cinema]. A televisão é tão boa que há coisas que já não levam as pessoas a sair de casa", esclareceu.

"Definitivamente, há uma procura maior por um determinado tipo de filme para as pessoas saírem de casa", reconheceu.

Significativamente, com exceção de "King Richard: para Além do Jogo" (2021), que lhe valeu o Óscar de Melhor Ator, Will Smith elegeu filmes com mais de 15 anos quando foi desafiado a escolher as quatro interpretações que definiam a sua carreira.

“Em termos de melhores filmes e melhores atuações, se tivesse que colocar quatro numa cápsula do tempo, seriam 'Em Busca da Felicidade' [2006], o primeiro 'MIB - Homens de Negro' [1997], o 'Eu Sou a Lenda' [2007] e provavelmente o 'King Richard'”, elegeu.