Com um orçamento de 90 milhões, o filme também arrecadou 38.6 milhões no mercado internacional e com o arranque mundial ficou nos 106,7 milhões.

Não surpreende que a Sony só tenha esperado pelas primeiras 12 horas de "Bad Boys Para Sempre" nos cinemas para anunciar planos para outra sequela: é a primera saga antiga que o estúdio consegue relançar após os fracassos recentes de "Homens de Negro" e "Os Anjos de Charlie".

Entre as razões apontadas para as expectativas iniciais terem sido ultrapassadas em mais de 70% estão a escolha de um fim de semana certeiro, a química entre Will Smith e Martin Lawrence e a atenção recebida pelas reações positivas dos críticos e primeiros espectadores, com elogios à maturidade da história e a nova energia trazida pelos realizadores belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Em segundo lugar nas bilheteiras ficou outra saga a tentar ter nova vida no século XXI: "As Aventuras do Dr. Dolittle".

A reinvenção do clássico sobre o veterinário que consegue falar com os animais deverá arrecadar 30 milhões de dólares nos primeiros quatro dias e um total mundial de 57,3 milhões.

O valor é sólido para um filme para toda a família e confirma o estatuto de Robert Downey Jr. após deixar o Universo Cinematográfico Marvel, mas os analistas antecipam perdas astronómicas para o estúdio Universal Pictures se não for um grande sucesso fora nos EUA: tudo por causa de um orçamento que, após refilmagens, disparou para os 180 milhões de dólares, sem contar com as despesas de marketing e distribuição.

Em terceiro lugar, ficou o vencedor de dois Globos de Ouro e favorito aos Óscares "1917", de Sam Mendes, que está a ter grande sucesso junto do público mais adulto: no segundo fim de semana de exibição, em que também arrecadou o prémio de Melhor Filme do Sindicato dos Produtores americanos, deverá somar 27 milhões.

O total global do nomeado para 10 estatuetas douradas vai nos 143,5 milhões e não inclui Portugal: a estreia é esta semana.