Os atores e argumentistas de Hollywood estavam em greve quando "Barbie" chegou aos cinemas, o que forçou todos os envolvidos a estar em silêncio enquanto se tornava o maior sucesso comercial de 2023.

Agora que o filme se prepara para ser um título forte na corrida aos Óscares, America Ferrera teve finalmente a oportunidade de responder aos que o acusam de apresentar um "feminismo básico".

Especificamente, está no centro das atenções um discurso protagonizado por Gloria, a sua personagem, sobre como é "impossível ser uma mulher": o momento causou muito impacto nos muitos fãs, mas também houve quem falasse num momento "básico" que apresenta uma visão simplista do feminismo.

Numa entrevista publicada na segunda-feira no jornal The New York Times, America Ferrera notou que "podemos saber coisas e mesmo assim precisar de ouvi-las em voz alta".

"Ainda pode ser catártico. Há muitas pessoas que precisam do feminismo básico, gerações inteiras de raparigas que estão a aparecer agora e não têm palavras para descrever a cultura onde estão a ser criadas", explicou.

"E também rapazes e homens que podem nunca ter passado qualquer tempo a pensar sobre a teoria do feminismo", acrescentou.

Uma das críticas foi protagonizada pela jornalista kuwaitiana Shaikha Al-Bahaweed, que lamentou que “Barbie” desse “uma das piores, se não a pior, visão do feminismo”, em particular em países que já são particularmente resistentes a ela, tratando-se de “um feminismo branco, colonial e superficial”.

“O feminismo não é sobre substituir um sistema patriarcal por um sistema matriarcal, mas sim de a humanidade alcançar um sistema baseado na justiça e na igualdade de oportunidades”, afirmava em agosto à AFP esta jornalista comprometida com os direitos das mulheres.

Já America Ferrera diz que o feminismo apresentado no filme pode ter sido simplista para quem conhece bem o assunto, "mas existem países inteiros que baniram este filme por alguma razão".

"Presumir que algo que talvez seja fundamental ou, na opinião de algumas pessoas, que um 'feminismo básico' não é necessário é que é uma simplificação exagerada", defendeu.

E reforçou: "Assumir que todos estão ao mesmo nível de conhecimento ou compreensão da experiência feminina é uma simplificação exagerada".

Eleito um dos dez filmes do ano do American Film Institute e nomeado para nove Globos de Ouro e dezasseis Critics' Choice Movie Awards, "Barbie" é um dos mais fortes candidatos na temporada de prémios e já está disponível na HBO Max.

TRAILER "BARBIE".