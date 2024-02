Já está a render a surpreendente nomeação de America Ferrera para o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Barbie".

Reconhecida durante muitos anos principalmente pela série "Betty Feia" (2006-2010) e pelos filmes "Quatro Amigas e Um Par de Calças" (2006 e 2008), a Variety confirmou que a atriz assinou contrato de “The Lost Bus”, onde será a principal protagonista feminina ao lado de Matthew McConaughey.

O projeto é uma super produção de Paul Greengrass (saga "Jason Bourne" e "Capitão Phillips") para a Apple que junta a Comet Pictures, produtora criada pela atriz e também vencedora do Óscar Jamie Lee Curtis, com a Blumhouse, a famosa produtora principalmente de filmes de terror de Jason Blum.

O argumento de Brad Inglesby (série “Mare of Easttown”) adapta o livro "Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire", de Lizzie Johnson, sobre o gigantesco incêndio de 2018 que se tornou o mais mortífero na história da Califórnia.

Com a rodagem prevista para arrancar na primavera, a história vai centrar-se na perspetiva do motorista Kevin McKay (McConaughey) e da professora Mary Ludwig (Ferrera), que conseguiram levar um autocarro cheio de crianças através do incêndio que atingiu e destruiu grande parte da cidade montanhosa de Paradise, matando 85 pessoas.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 10 de março, em Los Angeles.