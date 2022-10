"Black Adam" voltou a ser o filme mais visto nos cinemas: após uma boa estreia de 67 milhões de dólares, desceu 59% e arrecadou 27,7 milhões no seu segundo fim de semana de exibição nos EUA.

O filme que apresenta um novo anti-herói da DC Comics arrecadou até agora 111 milhões de dólares nos EUA e 250 milhões em todo o mundo, confirmando o estatuto de Dwayne Johnson como estrela de cinema naquilo que essencial: chamar os espectadores as salas.

Em Portugal, onde os valores monetários são irrisórios por comparação, as contas fazem-se em espectadores: 37.578 entre 27 e 30 de outubro, uma quebra de 40,9% em relação aos 63.604 que foram às salas no fim de semana passado. O total ao fim de 11 dias é 113.723 espectadores.

Dwayne Johnson continua imparável na promoção através das suas redes sociais, mas a queda nas bilheteiras é habitual para o género e coloca um grande desafio: a não ser que "Black Adam" consiga um grande desempenho na China, onde recebeu autorização para estrear a 11 de novembro, os analistas antecipam que as receitas totais fiquem pelos 402 milhões de dólares.

Este resultado não permite ao filme clamar o título de sucesso comercial: o orçamento desta super produção chegou aos 195 milhões, ao que se tem de acrescentar praticamente o mesmo valor em despesas de distribuição e promoção.

"Bilhete Para o Paraíso"

Em contraste, "Bilhete Para o Paraíso" arrecadou mais 10 milhões no segundo fim de semana de exibição nos EUA e caiu 39% em relação à estreia na semana passada: embora as receitas estejam nos 33,7 milhões de dólares, um valor relativamente modesto para um filme que junta George Clooney e Julia Roberts, as fortes receitas do mercado internacional empurram o total para quase 120 milhões, um bom balanço para a produção que custou 60 milhões.

Em Portugal, a comédia romântica que estreou a 15 de setembro é um dos grandes sucessos de 2022 nos cinemas: 221.831 bilhetes vendidos e continua no Top 5 dos mais vistos.

Sucesso ainda maior é o de "Sorri": com um orçamento de 17 milhões e sem estrelas no elenco, o "thriller" de terror que esteve para ser lançado diretamente em streaming já arrecadou 92,3 milhões de dólares nos cinemas americanos.

O impacto inclui Portugal: 115.967 desde a estreia a 29 de setembro e também permanece no Top 5 dos mais vistos.

A aproximar-se dos 200 milhões a nível mundial, "Sorri" já é o filme do género de maior sucesso em 2022, à frente de "Nope", "O Telefone Negro" e "Halloween: O Final".