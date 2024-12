"Vaiana 2", a sequela musical da animação da Disney de 2016 sobre uma adolescente polinésia espirituosa que embarca em aventuras marítimas, liderou as bilheteiras norte-americanas pela segunda semana consecutiva, segundo estimativas da indústria.

No novo sucesso, a personagem, com o regresso da voz de Auli'i Cravalho na versão original, une-se a uma tripulação improvável e viaja pelos mares distantes da Oceânia para quebrar a maldição de um deus maligno que afundou uma ilha mística. Recebe a ajuda de um semideus outrora poderoso chamado Maui, novamente Dwayne “The Rock” Johnson.

Caindo 63%, o filme arrecadou 52 milhões de dólares no fim de semana (cerca de 49,17 milhões de euros), um recorde após a sua estreia durante o longo feriado de Ação de Graças, quando arrecadou uns astronómicos 225 milhões, informou o observador da indústria Exhibitor Relations no domingo.

Com 300 milhões de dólares da América do Norte e outros 300 no mercado internacional ao fim de 12 dias, "Vaiana 2" já é o quinto filme que mais arrecadou este ano nas bilheteiras, dando à Disney pós uma temporada pós-pandemia em baixa três posições no Top 5, sendo os outros "Divertida-Mente 2" e "Deadpool & Wolverine".

No entanto, ao contrário desses dois, pode não chegar aos mil milhões de dólares, já que desceu bastante em relação ao fim de semana de estreia na América do Norte (o ideal teria sido na zona dos 50% na comparação entre os três dias). Dentro de duas semanas terá a concorrência de "Mufasa: O Rei Leão", da própria Disney, e de "Sonic 3".

Os quatro principais filmes permaneceram inalterados em relação ao fim de semana passado, mas também com quedas acentuadas, embora menores do que antes da pandemia.

“Após as grandes estreias no Dia de Ação de Graças, os dois primeiros fins de semana de dezembro são tranquilos e impulsionados pelo que já está disponível”, explicou o analista David A. Gross.

A Parte I de "Wicked", da Universal, o mais recente desdobramento do clássico "O Feiticeiro de Oz", arrecadou 34,9 milhões de dólares no seu terceiro fim de semana nos cinemas. O total doméstico chegou aos 320,5 milhões e o global aos 455,5, mas com menos impacto no mercado internacional (e os únicos mercados por estrear são Alemanha e Japão), o mais provável é que as receitas fiquem na zona dos 600 milhões.

Em terceiro lugar ficou a outra novidade muito aguardada desta temporada: "Gladiador II", da Paramount, arrecadou mais 12,5 milhões de dólares, chegando aos 133,7 na América do Norte, e mais 235,7 a nível internacional, para um total de 368,4.

As receitas da sequela continuam longe do que arrecadou o filme de 2000, principalmente a nível doméstico (187,7 sem atualizar pela inflação) e já está na fase descendente: com a previsão de ficar pelos 450 milhões, não deverá recuperar o investimento do estúdio só nas bilheteiras por causa do seu elevado orçamento (pelo menos 250 milhões, embora se fale em mais 50 por causa das refilmagens).

Permanecendo em quarto lugar ficou a comédia de Natal "Red One: Missão Secreta", com 7 milhões, chegando aos 85,7 na América do Norte e 164 a nível global, um bom valor para um filme de uma plataforma de streaming, mas longe de recuperar os 150 milhões investidos pela Amazon.

É o segundo filme entre os quatro primeiros com Dwayne Johnson, que interpreta um oficial de segurança do Polo Norte a tentar encontrar um Pai Natal (J.K. Simmons) sequestrado na véspera de Natal.

Em quinto lugar, ficou a estreia do filme de ação indiano "Pushpa 2 – The Rule", arrecadando 5 milhões.