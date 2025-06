"Como Treinares o Teu Dragão", a nova versão em imagem real do popular filme de animação de 2010, voltou a agitar as bilheteiras norte-americanas no seu segundo fim de semana nas salas, segundo estimativas da indústria cinematográfica no domingo.

O filme para toda a família da Universal Pictures e da DreamWorks Animation conta a história da amizade entre um viking chamado Hiccup (Mason Thames) e um dragão chamado Toothless.

As receitas de 37 milhões de dólares (32 milhões de euros) foram suficientes para superar a estreia da sequela de 'zombies' "28 Anos Depois", que arrecadou 30 milhões de dólares (26 milhões de euros), apesar de ter sido lançada quase duas décadas após o último lançamento da saga.

"Esta é uma excelente estreia para o terceiro capítulo de uma saga de terror", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"O valor de bilheteira do fim de semana está acima da média do género e, aguardando os números finais, é aproximadamente três vezes maior do que a a estreia do último filme." ["28 Semanas Depois", de 2007].

As avaliações dos críticos e do público foram boas para a sequela que, tal como "28 Dias Depois" (2002), volta a ser dirigida por Danny Boyle e, tal como o título sugere, decorre mais de uma geração após o surto inicial.

"A longa paragem não teve impacto negativo; na verdade, deu tempo para a sequela adicionar um novo público mais jovem", acrescentou Gross.

Talvez a maior surpresa do fim de semana tenha sido o fraco desempenho de "Elio", dos estúdios da Pixar, que faz parte da Disney, que se ficou pela terceiro lugar, com 21 milhões de dólares nos EUA e Canadá (18,19 milhões de euros).

O orçamento terá sido na ordem dos 150 milhões de dólares (130 milhões de euros).

O analista da Franchise Entertainment Research destaca que embora o valor de estreia seja respeitável para a maioria dos estúdios de animação, trata-se do mais baixo de sempre da Pixar (inferior mesmo à estreia do primeiro filme, "Toy Story", de 1995, sem atualizar essa receita com o impacto da inflação) — apesar das excelentes críticas.

A desilusão prolongou-se pelo mercado internacional, incluindo Portugal, onde não passou do terceiro lugar, com 20.929 espectadores, ficando à frente de uma má estreia de "28 Anos Depois" (12.766 espectadores), mas muito distante de "Lilo e Stitch", com mais 36.307 espectadores ao quinto fim de semana (e quase 531 mil no total) e de "Como Treinares o Teu Dragão", com mais 33.757 espectadores (e um total de 94.307).

Precisamente, "Lilo e Stitch", também da Disney e outra versão em imagem real de um filme de animação, arrecadou mais 9,7 milhões de dólares no seu quinto fim de semana na América do Norte (8,4 milhões de euros), estendendo o percurso triunfante do filme sobre uma rapariga havaiana (Maia Kealoha) e o seu amigo extraterrestre azul (voz de Chris Sanders).

Agora na quarta posição entre os mais vistos, o filme já arrecadou uns impressionantes 910 milhões de dólares em todo o mundo (788 milhões de euros), de acordo com a Exhibitor Relations.

Em quinto lugar — e também no seu quinto fim de semana — está "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", o mais recente, e ostensivamente promovido como o último capítulo da saga de suspense e espionagem de enorme sucesso de Tom Cruise.

O filme da Paramount Pictures arrecadou mais 6,6 milhões de dólares na América do Norte (5,72 milhões de euros), elevando o total mundial para os 540 milhões de dólares (467,7 milhões de euros).