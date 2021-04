O novo filme de Paul Thomas Anderson (PTA) continua rodeado de secretismo, mas já tem data para estrear nos cinemas.

A distribuidora não quis revelar informações oficiais sobre elenco, história ou título (continua a ser conhecido como "Untitled Paul Thomas Anderson"), mas confirmou à imprensa especializada americana que, após a estreia em alguns cinemas a 26 de novembro nos EUA, o grande lançamento será a 25 de dezembro nos EUA.

Isto aponte para uma estreia pela mesma altura em Portugal ou em janeiro de 2022.

As outras informações oficiais foram que PTA é creditado como realizador e argumentista, além de co-produtor.

A data ajusta-se à previsível campanha para os Óscares do que será um dos filmes mais aguardados do ano ou não se tratasse do realizador de "Jogos de Prazer" (1997), "Magnolia" (1999), "Embriagado de Amor" (2002) e "The Master - O Mentor" (2012), cujo último filme, "Linha Fantasma" (2017), com Daniel Day Lewis e Lesley Manville, esteve nomeado para várias estatuetas.

Oficiosamente e até pelas fotografias clandestinas que circularam da rodagem no verão do ano passado, durante a pandemia, sabe-se que entram no filme Bradley Cooper e ainda Benny Safdie (da dupla de irmãos realizadores dos aclamados "Good Time" e "Diamante Bruto"). A fazer a estreia à frente das câmaras estarão Cooper Hoffman (filho de Philip Seymour Hoffman, colaborador frequente de PTA) e a cantora Alana Haim.

A história andará à volta de um estudante de liceu que também é um ator infantil de sucesso (papel de Cooper Hoffman), mas cruzará outras narrativas e personagens na décda de 1970 no Vale de São Fernando, no noroeste de Los Angeles, que os fãs do cineasta reconhecerão como a zona onde este cresceu e situou vários dos seus filmes.