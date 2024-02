"Bob Marley: One Love" liderou as bilheteiras da América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo, arrecadando cerca de 13,5 milhões de dólares, prevalecendo sobre filmes à volta de super-heróis, demónios e anjos.

A receita global do filme, também em exibição em Portugal, com o britânico Kingsley Ben-Adir como o icónico cantor de reggae, já ultrapassou 120 milhões, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations, mostrando a força excecional para um filme biográfico musical.

A mais recente manga Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To The Hashira Training”, igualmente nos cinemas nacionais, ficou em segundo lugar, arrecadando cerca de 11,6 milhões no período de sexta-feira a domingo.

“As críticas estão novamente fortes”, observou o analista David A. Gross, “e o filme já está a fazer excelente negócio no Japão e na Coreia”.

Em terceiro lugar ficou o novo drama "Ordinary Angels", com 6,5 milhões, com Hilary Swank a protagonizar uma história baseada na história verdadeira de uma cabeleireira de Kentucky que uniu a sua cidade para ajudar um viúvo com uma filha gravemente doente.

O filme “toca o coração com a experiência de Jascha Heifetz”, disse a revista Hollywood Reporter, e as críticas e classificações dos espectadores foram “excelentes”, de acordo com Gross.

O 'thriller' de super-heróis "Madame Web" caiu duas posições em relação ao fim de semana passado e ficou em quarto lugar, com 6 milhões.

O filme com Dakota Johnson conseguiu obter apenas 13% de avaliação positiva no 'site' Rotten Tomatoes e tem receitas globais de 77,4 milhões, prevendo-se que praticamente desapareça com a chegada esta semana da "Parte Dois" de "Dune".

Em quinto lugar, caindo uma posição, ficou a animação familiar "Patos", com 3 milhões e um excelente total global de quase 269 milhões.