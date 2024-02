O novo 'biopic' "Bob Marley: One Love" tornou-se o filme preferido dos espectadores no Dia dos Namorados e desfrutou a seguir da adoração dos espectadores de cinema na América do Norte e a nível internacional.

O filme liderou as bilheteiras, com o observador da indústria Exhibitor Relations a avançar com receitas de 27,7 milhões de dólares para o tradicional fim de semana e uns estimados 51 milhões para os primeiros seis dias, superando bastante os 30 a 35 milhões previstos pelos analistas entre 14 de fevereiro e esta segunda-feira, o feriado do Dia do Presidente.

"Esta é uma excelente estreia para uma biografia musical", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, acrescentando que o filme estava a ter uma receção muito melhor entre o público do que com a crítica.

A nível internacional, o filme, que tem o filho do ícone Ziggy Marley como um dos produtores, arrecadou 29 milhões de dólares, elevando a contagem global da estreia para uns impressionantes 80 milhões.

Com as salas a ficarem aproximadamente com metades das receitas e um orçamento de 70 milhões, a que se têm de acrescentar pelo menos metade disso em marketing, o estúdio precisará que o impacto se mantenha no grande ecrã nas próximas semanas para justificar o investimento.

O ator britânico Kingsley Ben-Adir, que interpreta o icónico cantor de reggae na história da sua rápida ascensão e morte prematura, já havia chamado a atenção pela sua interpretação de Malcolm X em “Uma Noite em Miami”, enquanto Lashana Lynch, que interpreta Rita Marley, foi uma agente secreta 007 em "007: Sem Tempo Para Morrer".

Outro novo lançamento, o 'thriller' de super-heróis "Madame Web", ficou em segundo lugar no período de sexta a domingo, com 15,2 milhões para o fim de semana de três dias e 25,8 milhões para os seus dias, além de 25,7 milhões a nível internacional.

Os analistas descreveram a estreia como dececionante, dados os 80 milhões do custo de produção, a que se somam dezenas de milhões em marketing, e a sua escassa avaliação positiva de 13% no 'site' Rotten Tomatoes.

Longe vão os dias, disse David A. Gross, em que "se poderia arrancar uma personagem de um filme popular de super-heróis e fazer um filme de sucesso sobre ela".

Dakota Johnson interpreta a protagonista Madame Web – uma paramédica com talentos psíquicos – neste quarto filme da série "Homem-Aranha" do Universo Marvel da Sony em rápida erosão: o pouco apreciado "Morbius" conseguiu 39,1 milhões na América do Norte na estreia de três dias no início de abril de 2022.

A presença de duas estreias não foi suficiente para evitar que este se vá tornar a pior fim de semana do Dia dos Presidentes desde 1995 (com exceção do pandémico 2021), com 75 milhões para o fim de semana tradicional e 89 milhões contando com o feriado da segunda-feira.

Por comparação, a temporada liderada por "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" chegou aos 168 milhões há um ano, o que já era distante dos valores entre os 182 e 346 milhões em bons anos pré-pandemia.

Como salientou o analista da Paul Dergarabedian da Comscore à Variety, o mercado de cinema mal pode esperar pela estreia dentro de duas semanas de "Dune - Parte Dois".

Caindo para o terceiro lugar ficou o 'thriller' de espionagem "Argylle", com 4,7 milhões de dólares e um total de 36,4 na América do Norte - números "trágicos" para um filme com orçamento de 200 milhões, segundo a Variety.

Em quarto lugar, continuando a voar firme no seu nono fim de semana, ficou a animação familiar "Patos!", com 3,8 milhões, elevando o total doméstico para 116 milhões e 254 a nível mundial.

Em quinto está um novo capítulo religioso televisivo da Fathom Events sobre a vida de Jesus Cristo, “The Chosen: S4, EP 4-6”, com 3,4 milhões.

Ao décimo fim de semana, o musical "Wonka" finalmente saiu do top 5, mas ainda reforça o sucesso do investimento de 125 milhões, conseguindo ultrapassar a marca dos 600 milhões a nível mundial.