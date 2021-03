A cerimónia dos Óscares não será transmitida em Hong Kong pela primeira vez em mais de meio século - confirmou a maior estação local esta segunda-feira (29), enquanto persistem as dúvidas sobre se os principais prémios de Hollywood serão exibidos na China continental.

A decisão surge apesar de "Better Days" ser um dos cinco finalistas na corrida a Melhor Filme Internacional, o que acontece apenas pela terceira vez após as nomeações na categoria em 1991 e 1993.

Lista completa de nomeados aos Óscares

A festa tem sido transmitida em Hong Kong todos os anos desde 1969 pela TVB, na sua versão em inglês. Agora, nenhum canal transmitirá o evento marcado para 25 de abril em Los Angeles.

"Foi uma decisão puramente comercial que nos levou a não acompanhar os Óscares este ano", disse um porta-voz da TVB à Agência France Press.

Mas esta decisão surge após a Bloomberg News ter noticiado, no início do mês, que o Departamento de Propaganda do Partido Comunista de China ordenou aos meios da imprensa estatal que minimizassem os Óscares e não transmitissem a cerimónia em direto.

Acredita-se que o motivo da decisão seja a indicação de "Do Not Split", uma documentário de curta-metragem sobre os protestos pró-democracia de Hong Kong, assim como as quatro nomeações para a realizadora norte-americana de origem chinesa Chloé Zhao por "Nomadland - Sobreviver na América".

Desde então, a imprensa estatal chinesa publica artigos críticos do documentário, enquanto os nacionalistas atacam Zhao nas redes sociais por comentários que fez sobre a China em 2013.

A emissora estatal CCTV, que transmitiu as edições anteriores dos Óscares, ainda não confirmou se mantém a programação deste ano.