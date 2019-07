Não será uma das maiores surpresas para quem tenha visto o desfecho de "007 - Spectre" (2015), mas o ator austríaco Christoph Waltz vai aparecer no próximo filme da saga James Bond, repetindo o papel de um dos mais icónicos vilões.

Uma fonte do colunista das celebridades britânico do Daily Mail Baz Bambigoye "apanhou" o intérprete de Blofeld a filmar nos estúdios Pinewood, perto de Londres.

Quando o visitante o viu, Waltz ter-se-á virado para ele e dito "Você não me viu".

Naturalmente que não se sabe qual será a dimensão do seu papel: o vencedor do Óscar Rami Malek foi anunciado como o grande adversário do 007 a cargo de Daniel Craig no ainda sem título oficial "Bond 25".

Realizado por Cary Joji Fukunaga (o primeiro americano na saga), no elenco estão ainda Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear (Tanner), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann) e Jeffrey Wright (Felix Leiter), além de Ana De Armas, Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen.

A estreia em Portugal foi marcada para 9 de abril de 2020.