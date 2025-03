São várias as especulações sobre o futuro de James Bond desde que a 20 de fevereiro foi anunciado que a Amazon MGM chegou a um acordo para ficar com o controlo criativo da saga após meses de disputas com os guardiões de sempre, os produtores Barbara Broccoli e Michael Wilson.

Embora seja pouco provável que surjam notícias oficiais nos próximos meses, o estúdio terá colocado a circular internamente um memorando onde garante que James Bond permanecerá britânico e não vai mudar de nome para Jane Bond.

Disse uma fonte ao tabloide The Daily Mail: "Houve tantos rumores erróneos sobre o futuro de Bond. A Amazon está comprometida em manter o espírito de Bond vivo e isso significa que tem de ser britânico ou da Commonwealth – e um homem."

A mesma notícia diz que essa foi uma das condições estipuladas por Barbara Broccoli antes de concordar em ceder o controlo criativo que a família manteve durante décadas.

A indicação para colocar a informação a circular poderá ter vindo diretamente do topo: Jeff Bezos, o presidente executivo.

"O Jeff é um grande fã de Bond e, embora esteja entusiasmado para ver como a Amazon pode levar a franquia em frente, há certas coisas que são sacrossantas. É por isso que o memorando foi enviado esta semana, para tranquilizar todos. Mas certas coisas estão em discussão, nomeadamente se o próximo Bond deve ser interpretado por um homem de cor.", disse a fonte do interior do estúdio.

Já a revista The Hollywood Reporter (THR) revelou mais sobre os bastidores da nova 'joint venture' que apanhou Hollywood de surpresa.

Ter acesso a James Bond foi grande parte da motivação para a Amazon comprar o estúdio MGM em 2021 por 8,5 mil milhões, uma operação que terá deixado os irmãos nervosos.

Sem se avançar na decisão de um sucessor para Daniel Craig apesar de vários nomes sugeridos, a dupla também foi resistindo às sugestões para expandir a saga para lá de um filme a cada dois ou três anos: entre as ideias apresentadas estavam séries sobre a secretária Moneypenny e o agente da CIA (e ocasional parceiro de Bond) Felix Leiter ou até a história sobre uma mulher 007.

As relações terão esfriado depois de Jennifer Salke, líder da Amazon Studios, ter alegadamente "mortificado" Barbara Broccoli ao chamar "conteúdo" a James Bond durante uma reunião, enquanto Michael Wilson se terá queixado que não conseguia marcar encontros com os elevados executivos da Amazon.

Segundo a revista especializada, a reforma de Michael Wilson, de 83 anos, terá sido um fator importante na decisão de se afastar da irmã, 19 anos mais nova.

Seja como for, a gota de água terá sido a célebre reportagem publicada em dezembro pelo jornal Wall Street Journal que indicava que Barbara se referiu aos executivos do estúdio como uns "grandes idiotas".

“Não quero saber quanto é que custa, livrem-se dela.”, terá dito um furioso Jeff Bezos à sua equipa (uma fonte próxima desmentiu à THR que tenha feito qualquer comentário desse tipo e disse que a reportagem não teve impacto no novo acordo pois essas negociações decorreram ao longo de grande parte de 2024).

As fontes internas de várias publicações convergem é no valor do "quanto é que custa" para se livrarem da família: perto de mil milhões de dólares ou 920 milhões de euros.