Donald Trump vai ser o primeiro presidente dos EUA sem ver nenhum filme James Bond estrear durante o seu mandato desde que a saga começou em 1962.

Foi o jornalista e crítico de cinema Scott Mendelson que reparou na curiosidade: o mandado de Trump vai ser um ano e meio mais curto do que o intervalo entre a estreia de "007 Spectre" (novembro de 2015) e a data prevista para "007: Sem Tempo Para Morrer" (abril de 2021).

O "feito" não é uma reação negativa ao mandato do atual presidente dos EUA: a pandemia também aqui prejudicou o atual presidente dos EUA pois o quinto e último filme com Daniel Craig estava inicialmente previsto para chegar aos cinemas em abril de 2020.

Seja como for, estrearam dois filmes antes de John Kennedy (1961-1963) ser assassinado e os sucessores, Lyndon B. Johnson (1963-1969) e Richard Nixon (1969-1974), tiveram direito a três cada.

"007 e o Homem da Pistola Dourada" (1974) é a única entrada de Gerald Ford (1974-1977), que sucedeu a Nixon após a sua demissão por causa do Escândalo Watergate.

Apesar de também só ter cumprido um mandato como Trump, Jimmy Carter (1977-1981) teve direito a dois filmes, "007 - O Agente Irresistível" (1977) e "007 - Aventura no Espaço" (1979).

Durante os dois mandatos de Ronald Reagan (1981-1989) estrearam quatro filmes (cinco se contarmos com a entrada não oficial com Sean Connery "Nunca Mais Digas Nunca"), mas o sucessor George H. W. Bush (1989-1993), que era o último presidente só com um mandato antes de Trump, só ficou com "007 - Licença para Matar (1989), o segundo e último filme de Timothy Dalton.

Bill Clinton (1993-2001) e George W. Bush (2001-2009) tiveram direito a três filmes cada.

Apesar de ter também cumprido dois mandatos, Barack Obama (2009-2016) só viu dois filmes com Daniel Craig.