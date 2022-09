Brendan Gleeson vai fazer parte do elenco da sequela de "Joker" (2019), avançou a imprensa americana.

O prestigiado ator irlandês tem uma longa carreira onde se destacam filmes como "O General", "Cold Mountain", "Em Bruges", "O Guarda" e "Calvary", vários "Harry Potter" no papel de Alastor 'Mad-Eye' Moody, além do telefilme "Na Tempestade" e a minissérie "The Comey Rule".

Não são conhecidos detalhes sobre a personagem ou o próprio filme, que recebeu como título "Joker: Folie à Deux" e será lançado nos cinemas a 4 de outubro de 2024, com a produção já a arrancar em dezembro.

A expectativa é que muita da ação passe pelo hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, para onde Arthur Fleck/Joker foi enviado no final do primeiro filme. Circulam informações que terá componentes musicais.

Ao lado de Joaquin Phoenix estará Lady Gaga no papel de Harley Quinn. Também é esperado o regresso de Zazie Beetz, que interpretou a vizinha de Arthur Fleck.

Atrás das câmaras, Todd Phillips volta a ser o realizador e também voltou a escrever o argumento em dupla com Scott Silver.

Em 2019, "Joker" tornou-se o primeiro filme com classificação para adultos a arrecadar mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras de cinema mundiais. Recebeu 11 nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme, e ganhou duas: Melhor Ator para Phoenix e Banda Sonora para Hildur Guðnadóttir.