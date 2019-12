Esta segunda-feira foi divulgado o primeiro trailer de "Caça-Fantasmas: O Legado", a nova tentativa para relançar nos cinemas a popular saga.

Com muitas referências que vão ser reconhecidas pelos fãs, na realização do filme está Jason Reitman, prosseguindo o legado criado pelo pai, Ivan Reitman, no clássico de 1984 (que agora surge como um dos produtores) e na sequela quatro anos mais tarde que quase todos preferem esquecer.

A nova história vai andar à volta de uma mãe solteira falida e os dois filhos, que vão parar à única coisa que ainda não perderam, uma quinta velha numa cidade sem história que esconde uma ligação com o legado dos "caça-fantasmas" dos anos 1980.

Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard e Mckenna Grace são os principais atores, mas também regressam os atores originais, que ainda não aparecem nestas primeiras imagens: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts (Harold Ramis faleceu em 2014).

"Caça-Fantasmas: O Legado" chegará aos cinemas portugueses a 9 de julho de 2020.