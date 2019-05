Seis anos depois da Palma de Ouro por "A Vida de Adèle", o realizador franco-tunisino Abdellatif Kechiche escandalizou Cannes com um filme produzido em grande parte num clube noturno e com imagens pornográficas "gratuitas", de acordo com muitos críticos.

Em "Mektoub My Love: Intermezzo", na disputa pelo maior prémio do festival, o realizador filma um grupo de jovens numa cidade no litoral do sul da França. Após cenas na praia, o filme concentra-se numa discoteca, com uma profusão de imagens lascivas, incluindo uma cena de 13 minutos de sexo oral.

À margem de uma série de diálogos banais, nas três horas e meia de filme, o cineasta dedica-se aos corpos das mulheres, sobretudo nádegas, que se movem sem parar ao ritmo da música. Até chegar à cena explícita de sexo oral na casa de banho - imagens "pornográficas gratuitas", segundo o The Hollywood Reporter.