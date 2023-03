Discreto na vida pessoal, o casal Alicia Vikander e Michael Fassbender vai renovar a colaboração artística.

Juntos desde que se apaixonaram durante a rodagem de "A Luz Entre Oceanos" no outono de 2014, os atores vão ser os protagonistas de "Hope" ["Esperança", em tradução literal].

O projeto será o primeiro em inglês de Hong-jin Na, um cineasta coreano com grande sucesso comercial e artístico no seu país. Entre o 'thriller' e o policial, dirigiu "The Chaser" (2008) e "The Yellow Sea" (2010), mas só a terceira longa-metragem estreou comercialmente em Portugal: "O Lamento" (2016).

Também falado em coreano, "Hope" centra-se nos residentes de Hopo Port, que começam uma luta desesperada pela sobrevivência após uma misteriosa descoberta nos arredores da remota cidade portuária.

A rodagem deve arrancar ainda este ano na Coreia.