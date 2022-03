Foi divulgado o trailer completo de "Deep Water", o 'trhiller' erótico com Ben Affleck e Ana de Armas.

O filme teve grande cobertura mediática ainda durante a rodagem em Nova Orleães no final de 2019 porque os dois atores se tornaram namorados, uma relação que já terminou.

Baseado num romance de Patricia Highsmith de 1957, o primeiro filme em mais de 20 anos do aclamado realizador britânico Adrian Lyne ("Flashdance", "Nove Semanas e Meia", "Atracção Fatal", "Proposta Indecente") acompanha "Vic e Melinda Van Allen, um casal influente cujo matrimónio está em rutura por causa do ressentimento, ciúmes e desconfiança. Enquanto as provocações mútuas e os jogos mentais se intensificam, as coisas convertem-se rapidamente num jogo mortal de rato e gato quando os amantes de Melinda começam a desaparecer".

No elenco estão ainda Tracy Letts, Kristen Connolly. Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Finn Wittrock, Jade Fernandez, Michael Braun, e Michael Scialabba, além de Jacob Elordi ("Euphoria"), que aparece no trailer a ser seduzido na piscina pela personagem de Ana de Armas e a flutuar morto segundos mais tarde.

"Herdado" com a compra do estúdio 20th Century Fox, a Disney cancelou a estreia de "Deep Water" nos cinemas a 14 de janeiro apenas com cinco semanas de antecedência e decidiu pelo lançamento em streaming, que será a 18 de março através da Prime Video em todo o mundo (exceto nos Estados Unidos, China, Rússia e Médio Oriente).

