Um documentário sobre a ativista norte-americana Angela Davis, realizado pelo autor maliano Manthia Diawara, e coproduzido por Portugal, estreia-se no dia 30 no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

“Angela Davis: A World of Greater Freedom” é um filme-ensaio que reflete sobre o percurso de vida e de trabalho da ativista norte-americana e foi produzido pela associação artística Maumaus/Lumiar Cite, com financiamento do CCB.

“As imagens de Diawara, intercaladas com material de arquivo relevante, apresentam-se como um compêndio poético do pensamento crítico de Davis e uma inspiração para traçar novos imaginários e novas relações no contexto de um emergente mundo novo”, refere a Maumaus em comunicado.

Angela Davis, ativista pelos direitos civis, antirracista, antiguerra e militante na defesa das mulheres, esteve em Portugal em novembro de 2022, a convite do Lisbon & Sintra Film Festival.

A apresentação de “Angela Davis: A World of Greater Freedom” contará com a presença do realizador, professor na Universidade de Nova Iorque, e também da curadora Sarah Lewis-Cappellari.