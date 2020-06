Charlize Theron arrasou Steven Seagal e a sua reputação no mundo das artes marciais durante uma entrevista virtual recente com Howard Stern.

A vencedora do Óscar contou que descobriu vídeos da antiga estrela de filmes de ação dos anos 1980 e 1990 como "Nico - À Margem" e "A Força em Alerta" no YouTube a praticar Aikido e não ficou impressionada com o que viu.

A improvável "ligação" entre os dois foi descoberta quando o famoso apresentador lhe perguntou como se preparava para os filmes de ação como "Mad Max: Estrada da Fúria" ou "Atomic Blonde".