Charlize Theron não tem dúvida: os homens mantêm a reputação em Hollywood quando os seus filmes de ação fracassam, mas as mulheres dificilmente voltam a ser convidadas.

Com papéis marcantes em títulos como "Mad Max: Estrada da Fúria", "Atomic Blonde" e a saga "Velocidade Furiosa", a atriz está de volta ao género com "A Velha Guarda 2", disponível na Netflix, mas sabe que existe uma grande diferença de oportunidades entre estrelas masculinas e femininas quando se trata de conseguir que os estúdios de Hollywood avancem com produções de ação com grande orçamento.

"É mais difícil. Isso é sabido. Filmes de ação com protagonistas femininas não recebem tanto luz verde como aqueles que têm protagonistas masculinos", disse ao jornal New York Times.

E desabafa: "Acho que o que me frustra sempre é o facto de que os homens continuam a receber oportunidades. Quando as mulheres fazem isto e o filme talvez não atinja o sucesso total, não têm necessariamente outra".

Referindo-se à sequela que já está disponível na plataforma de streaming, onde enfrenta Uma Thurman, outra ícone do cinema de ação, Charlize Theron nota: "Com este, sabíamos bem que as atenções estavam em nós".

E concluiu sobre o tema: "Não é um risco que os estúdios queiram correr, mas correm-no muitas vezes com o mesmo tipo que pode ter uma série de filmes de ação que não correram tão bem".

VEJA O TRAILER LEGENDADO "A VELHA GUARDA 2".