"Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" foi lançado na China sem alusões explícitas ao relacionamento homossexual entre Albus Dumbledore (Jude Law) e Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

No total, as autoridades de censura exigiram a remoção de seis segundos, que correspondem ao diálogo "porque estava apaixonado por ti" e à narração em off "o verão em que Gellert e eu nos apaixonámos".

Em comunicado à imprensa especializada norte-americana, o estúdio Warner Bros. diz que aceitou fazer os cortes naquele país "para cumprir os requisitos locais", mas garante que "o espírito do filme permanece intacto".

Embora a China tenha descriminalizado a homossexualidade em 1997, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda é ilegal e os assuntos da comunidade LGTBQI+ são um tema tabu.

É comum que os filmes passem por um processo rigoroso de aprovação e tenham cenas cortadas antes de receber luz verde para o lançamento. Os que têm temáticas homossexuais geralmente têm problemas para chegar aos cinemas, enquanto os de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são proibidos nos ecrãs de televisão e o conteúdo gay é proibido em plataformas de transmissão on-line.

Em 2019, a estreia do filme "Bohemian Rhapsody", a biografia de Freddie Mercury, revoltou a comunidade homossexual local porque os censores eliminaram partes importantes da história do vocalista da banda Queen: várias cenas sobre a sua homossexualidade desapareceram, incluindo o momento crucial em que ele a revela à sua companheira.