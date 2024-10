Em entrevistas dadas em separado, Eddie Redmayne e Jude Law dão a mesma resposta: o mais provável é que a saga "Monstros Fantásticos" não regresse ao grande ecrã.

Em outubro do ano passado, o realizador David Yates já assumira que o futuro continuava em suspenso, já que desde a estreia de "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" em abril de 2022 que não existiam notícias sobre um quarto filme.

Além disso, acrescentava, o estúdio Warner Bros. estava a dar prioridade à série de TV com várias temporadas para a plataforma Max que vai reimaginar os livros "Harry Potter" de J.K. Rowling.

Redmayne reforçou agora as más notícias para os fãs da sua personagem Newt Scamander no 'spin-off' do universo "Harry Potter", que chegou a ter cinco filmes planeados.

"Acho que provavelmente não o voltam a ver. Esta foi uma resposta muito franca, mas sim. E isso é tudo o que sei. isto é, têm de falar com as pessoas da Warner Bros. e a J.K Rowling, mas até onde sei, é isso", disse o ator de 42 anos ao ComicBook.com.

No mesmo sentido foi Jude Law, que interpretou o mais jovem Dumbledore em dois dos filmes.

"Sei que certamente está em espera. O meu palpite é que, agora que estão fazer ‘Harry Potter’ como série, provavelmente colocarão a sua energia nisso. Definitivamente não ouvi dizer que há algo no horizonte”, disse num especial sobre a sua carreira para a revista Variety.

Redmayne ainda sugeriu que os fãs talvez possam descobrir o que Newt andou a fazer na cidade de Paris após a trilogia de filmes numa nova atração que vai abrir no parque temático da Universal na Flórida em 2025.

O futuro de "Monstros Fantásticos" ficou sombrio quando perdeu impacto nas bilheteiras de forma abrupta: os 404 milhões de dólares de "Os Segredos de Dumbledore" em 2022 foram menos de metade do que arrecadou o primeiro filme em 2016 (814 milhões) e perdem até para o segundo, "Os Crimes de Grindelwald", de 2018, cujos 654 milhões já tinham sido considerados uma desilusão.

Do segundo para o terceiro filme, o estúdio exigiu alterações na história e o argumento acabou por ser escrito por Rowling com Steve Kloves, um veterano dos filmes "Harry Potter", sem que a trajetória se tenha alterado.

Segundo um artigo de abril de 2022 da revista Variety, a aprovação dos dois últimos "Monstros Fantásticos" estava dependente da receção comercial e artística de "Os Segredos de Dumbledore".