Pode ser a grande surpresa da Marvel em tempos de pandemia: o regresso ao Universo Cinematográfico de Chris Evans como Steve Rogers e Capitão América.

Fontes do bem informado e credível Deadline Hollywood revelam que surgiu dentro da Marvel nos últimos meses a ideia do seu regresso, apesar de se ter retirado juntamente com Robert Downey Jr. no final de "Vingadores: Endgame" (2019), quando o Capitão América regressou a 1945 para ficar ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell), aparecendo envelhecido na atualidade para entregar o escudo à personagem de Anthony Mackie.

Chris Evans terá sido abordado para saber se havia algum interesse e com o passar das semanas, mostrou-se mais disponível e os dois lados terão chegado a um acordo no início deste ano.

A Marvel não respondeu aos pedidos de confirmação do Deadline e as informações são vagas sobre se o contrato está completamente fechado, mas tudo se encaminha para a estrela de 39 anos voltar a usar o uniforme e o escudo do super-herói em pelo menos mais um filme, com opção aberta para outro.

As fontes acrescentam que é improvável que esteja a caminho um novo filme do Capitão América e que o seu papel será semelhante ao que teve Robert Downey Jr. após "Homem de Ferro 3", o de líder e mentor em "Capitão América: Guerra Civil" e "Homem-Aranha: Regresso a Casa".