Chris Evans vai regressar ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU) com a super produção "Avengers: Doomsday", que chegará aos cinemas a 1 de maio de 2026.

A imprensa norte-americana avançou com a notícia que o ator de 43 anos está mesmo de volta pela segunda vez, após a participação especial em "Deadpool & Wolverine" como Johnny Storm/Tocha Humana, o papel que interpretou em dois "Quarteto Fantástico" na fase pré-MCU.

Mas o grande papel da Marvel foi naturalmente o de Steve Rogers/Capitão América em sete filmes entre 2011 e 2019, além de duas participações especiais, passando o seu escudo ao amigo Sam Wilson (Anthony Mackie) em "Vingadores: Endgame".

Com Robert Downey Jr. no papel do Doutor Doom, "Avengers: Doomsday" será realizado pelos irmãos Joe e Anthony Russo, que trabalharam com Evans em quatro filmes.

Não se sabe de que forma será a participação ou qual o papel, já que Mackie também vai entrar no filme, mas a nova história vai lidar com várias linhas temporais e universos, sendo esperado o regresso de muitos atores dos filmes anteriores.

Em novembro de 2023, Evans reagiu aos rumores de um regresso juntamente com Downey Jr. e Scarlett Johansson.

"Nunca vou dizer nunca, mas, na verdade — sou muito protetor. É uma personagem muito querida para mim, portanto teria que ser a [história] certa", contou no programa the View.