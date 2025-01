Chris Evans voltou a dizer que não vai voltar à Marvel numa nova entrevista.

Por outro lado, a revista The Hollywood Reporter mantém a notícia que avançou em dezembro: o regresso ao Universo Cinematográfico para "Avengers: Doomsday", que chegará aos cinemas a 1 de maio de 2026.

E recorda que não seria a primeira vez que um ator mentia sobre o seu regresso como super-herói, citando Andrew Garfield, que passou vários meses em 2021 a dizer que não entrava no filme "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

Para Chris Evans, seria a segunda vez que voltava à Marvel: após ser Steve Rogers/Capitão América entre 2011 e 2019, passando o seu escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie) em "Vingadores: Endgame", fez uma participação especial em "Deadpool & Wolverine" como Johnny Storm/Tocha Humana, o papel que interpretou em dois "Quarteto Fantástico" na fase pré-MCU.

O ator também viu a notícia de dezembro.

"No entanto, isso não é verdade. Acontece sempre isso. Isto é, acontece a cada dois anos – desde o 'Endgame'. Parei simplesmente de responder. Pois, não – estou feliz na reforma!”, disse agora à revista Esquire.

No mesmo especial, dedicado a Anthony Mackie por causa da estreia de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que chega aos cinemas a 13 de fevereiro e onde assume o papel pela primeira vez no grande ecrã, este também teve de responder se sabia do potencial regresso.

“Não sabia! Conversei com o Chris há algumas semanas e isso não estava em questão na altura. Pelo menos, ele não me disse que estava na mesa, porque perguntei-lhe", recordou. E a resposta foi a mesma: estava feliz reformado.

Acrescentando que só sabe o que leu na notícia: com Robert Downey Jr. a regressar mas agora como o Doutor Doom, "Doomsday" vai lidar com várias linhas temporais e universos, sendo esperado o regresso de muitos atores dos filmes anteriores.

"É tudo que sei. Não vi um argumento", garantiu.