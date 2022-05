Após vários adiamentos, "Top Gun: Maverick" chega aos cinemas a 27 de maio, mas já está pronto há tanto tempo que o seu realizador, Joseph Kosinski, já fez outro filme. Um dos atores também coincide: Miles Teller (que também já entrou noutro filme de Kosinski, "Só Para Bravos", de 2017).

A Netflix divulgou na terça-feira o trailer "A Cabeça da Aranha", que junta Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett nos principais papéis.

As imagens revelam um "thriller" psicológico com humor negro ou não tivesse o conto de George Saunders "Escape From Spiderhead", publicado na revista "The New Yorker", sido adaptado por Rhett Reese e Paul Wernick, argumentistas de "Deadpool" e "Bem-vindo a Zombieland".

Segundo a sinopse divulgada pela plataforma, dois reclusos (Miles Teller e Jurnee Smollett) confrontam-se com o seu passado, numa prisão vanguardista gerida por um brilhante visionário (Chris Hemsworth). Não existem grades, celas nem uniformes de prisioneiros: na Cabeça de Aranha, os voluntários detidos são livres de se expressar... até que deixam de o ser.

O privilégio de cumprir pena nesta penitenciária paga-se com a aceitação em participar em testes com drogas psicotrópicas. E claro que muita coisa não vai correr como se esperava...

Esta grande aposta dos filmes originais Netflix será lançada a 17 de junho.

TRAILER LEGENDADO.