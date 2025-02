Continuam a ser poucas ou nenhumas as novidades sobre "Top Gun 3", como poderá atestar o próprio Miles Teller.

O tema foi incontornável durante uma participação recente no 'talk show' de Stephen Colbert para falar do seu novo filme, "The Gorge", que será lançado pela Apple TV+ a 14 de fevereiro.

Em "Top Gun: Maverick" (2022), o ator de 37 anos interpretou o filho de "Goose", o melhor amigo de Maverick (Tom Cruise) no original de 1986, e o apresentador disse que tinha a 'obrigação profissional' de perguntar se vai avançar o terceiro filme.

“Olha, podes ficar chocado, mas não sou eu que dou luz verde a isso. Não tenho nada a ver.”, respondeu.

Logo de seguida, Miles Teller acrescentou que teve um pedido a quem efetivamente tem o poder para avançar com o filme: tempo para se preparar para as cenas onde aparece em tronco nu.

"Apenas disse ao Tom, 'Dá-me tempo suficiente, [e] um aviso para ficar em forma. É um mês por cada abdominal. Preciso de seis meses de antecedência.”, contou.

Stephen Colbert continuou a pressionar para saber que o projeto estava a progredir: "Portanto, sim, vai acontecer, é o que estás a dizer?".

Mas o ator manteve o discurso de que as decisões não passam por ele e reconheceu o óbvio: 'Não sei. Existe muito entusiasmo do lado dos fãs. Existe muito entusiasmo do lado criativo [do estúdio]".

Tom Cruise com Miles Teller em junho de 2022

São de janeiro de 2024 as notícias de que "Top Gun 3" estava em desenvolvimento no estúdio Paramount Pictures, com Ehren Kruger, um dos argumentistas de "Maverick", a escrever um primeiro rascunho para uma história que deverá juntar Tom Cruise com os novos "ases indomáveis" Miles Teller e Glen Powell, e era esperado o regresso do realizador Joe Kosinski.

Em março, o lendário produtor Jerry Bruckheimer confirmou o andamento do projeto, mas acrescentou que a agenda ocupada do próprio 'Maverick' tornava impossível prever quando é que poderá ver a luz do dia.

Com mais de 1,5 mil milhões de dólares de receitas de bilheteira a nível mundial após a estreia em maio de 2022, "Top Gun: Maverick" é o filme mais popular na carreira de mais de 40 anos de Tom Cruise. Ganhou um Óscar e recebeu mais cinco nomeações, incluindo para Melhor Filme.