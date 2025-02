"O Desfiladeiro" é a melhor estreia de sempre de um filme original na história da Apple TV+.

Lançado a 14 de fevereiro, o 'thriller' de ação com Miles Teller e Anya Taylor-Joy terá 'eclipsado' os números do anterior recordista, "Lobos Solitários", com George Clooney e Brad Pitt, lançado no outono, segundo a publicação Deadline.

"Dois operacionais altamente treinados aproximam-se apesar da distância, após serem enviados para guardar lados opostos de um misterioso desfiladeiro. Quando o mal começa a tentar sair, terão de unir esforços para sobreviver.", resume a Apple TV+ sobre o filme realizado por Scott Derrickson e ainda com Sigourney Weaver.

Como é habitual, o serviço não revela os números, mas confirmou que é a sua melhor estreia, impulsionando um crescimento global de dois dígitos para o serviço e o número de novos espectadores em +80% na comparação fim de semana para fim de semana.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.