Com boa disposição, mas é uma crítica "mortífera" à gestão dos catálogos das plataformas de streaming: Christopher Nolan aproveitou uma sessão especial de "Oppenheimer" em Los Angeles dedicada a destacar o trabalho técnico nele envolvido para defender que os espectadores devem ter em casa cópias físicas dos filmes.

O formato, recorde-se, está ameaçado pelas políticas dos grandes estúdios em alguns mercados de descontinuar as cópias físicas, optando apenas pelo lançamento digital. Portugal é um dos países onde praticamente deixaram de ser lançadas edições em DVD e Blu-ray.

Após o surpreendente e gigantesco sucesso nas bilheteiras no Verão, o cineasta disse que foi colocado "muito cuidado e atenção" na preparação do seu último filme em Blu-ray para valorizar a sua parte técnica.

"Obviamente que 'Oppenheimer’ tem sido uma grande jornada para nós e agora é a altura de lançar uma versão 'cinema em casa'. Há meses que ando a trabalhar bastante nisso", disse Nolan ao público formado por muitos dos técnicos que trabalharam no filme, citado pela Variety.

“Sou conhecido pelo meu amor pela experiência em sala e dediquei toda a minha vida a isso, mas a verdade é que a forma como o filme é apresentado em 'home video' é igualmente importante”, acrescentou.

Também conhecido por filmar em película e não em digital, Nolan recordou que "O Cavaleiro das Trevas" (2008) foi um dos primeiros filmes formatados de propósito para o lançamento em Blu-ray, um formato novo na época.

"E no caso de ‘Oppenheimer’, colocámos muito cuidado e atenção na versão Blu-ray… e tentar traduzir a imagem e o som, colocar isso no mundo digital com uma versão que podem comprar e ter em casa e colocar numa prateleira para que nenhum serviço de streaming perverso vos possa roubar", acrescentou.

Como salienta a Variety, a piada do realizador é uma muito provável reação à forma como filmes e séries "desaparecem" de repente dos catálogos das plataformas, tanto pelo fim dos prazos de exibição como para evitar o pagamento para manter títulos que não lhes dão as audiências desejadas.