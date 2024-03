Foi preciso esperar, mas chegaram boas notícias para os fãs da série "Peaky Blinders".

Foi em janeiro de 2021 que houve más e boas notícias: a BBC anunciou que a sexta temporada seria a última do popular drama britânico e o criador indicou que a história iria "continuar de outra forma".

Agora, Steven Knight revelou que Cillian Murphy, que ganhou o Óscar de Melhor Ator por "Oppenheimer" a 10 de março, voltará a ser o líder criminoso Tommy Shelby num filme que está numa fase bem adiantada, com a rodagem já com data marcada.

"Sem dúvida que ele vai regressar para isso. Vamos filmar em setembro, perto de Digbeth [a zona central de Birmingham]", disse ao Birmingham World (citado pelo The Hollywood Reporter) na passadeira vermelha da antestreia de "The Town", uma nova série dramática que criou para a BBC.

Há dois anos, o criador da série dissera que a história decorreria durante a Segunda Guerra Mundial.

Exibida entre 2013 e 2022, a série sobre um gangue de Birmingham em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial, antes de avançar mais tarde para 1925, 1929 e finalmente 1933, começou na mais discreta BBC Two antes de passar para a BBC One. No entanto, a popularidade internacional explodiu quando ficou disponível na Netflix.

Não se sabe se a plataforma está envolvida no novo projeto e se ele se destina ao grande ecrã.