Tim Roth é a a nova mediática novidade do filme "Peaky Blinders" para a Netflix.

O ator britânico de 63 anos, nomeado para um Óscar por "Rob Roy" e conhecido por títulos como "Cães Danados", "Pulp Fiction", "Viver e Morrer em Little Odessa", "A Zona de Guerra" e "Os Oito Odiados", junta-se a um elenco cada vez com mais peso, aumentando a expectativa para o filme que continua a história da aclamada série da BBC sobre um gangue de Birmingham que teve seis temporadas e 36 episódios entre 2013 e 2022.

Além do regresso como protagonista de Cillian Murphy, agora como vencedor do Óscar por "Oppenheimer", foram anteriormente anunciados Rebecca Ferguson (sagas "Missão Impossível", "Dune") e Barry Keoghan, nomeado para as estatuetas douradas com "Os Espíritos de Inisherin" (2022) e que voltou a causar impacto logo a seguir com "Saltburn" (2023).

Murphy voltará a ser o icónico líder criminoso Tommy Shelby, mas não se sabe quais serão as personagens dos três novos atores que se juntam à saga.

Com a rodagem do filme prevista para arrancar ainda este ano, o argumento de Steven Knight está a ser mantida em segredo, mas o criador da série já disse que a história terá lugar durante a Segunda Guerra Mundial. A série arrancou em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial, antes de avançar para 1925, 1929 e finalmente 1933.

A realização foi confiada a Tom Harper, o mesmo de "Wild Rose - Rosa Selvagem", "Os Aeronautas" e "Agente Stone", que dirigiu metade dos episódios da primeira temporada em 2013.

A exibição de "Peaky Blinders" começou na mais discreta BBC Two antes de passar para a BBC One, contribuindo para Murphy conquistar mais reconhecimento e popularidade. A popularidade internacional explodiu quando ficou disponível na Netflix.