O filme "Peaky Blinders" recebeu oficialmente luz verde para avançar na Netflix, numa coprodução com a BBC Film.

Com a rodagem pronta para arrancar ainda este ano, o agora vencedor do Óscar de Melhor Ator Cillian Murphy ("Oppenheimer") voltará como o icónico líder criminoso Tommy Shelby e um dos produtores.

Com argumento de Steven Knight, a história está a ser mantida em segredo, mas o criador da série disse há dois anos que teria lugar durante a Segunda Guerra Mundial.

A realização foi confiada a Tom Harper, o mesmo de "Wild Rose - Rosa Selvagem", "Os Aeronautas" e "Agente Stone", que dirigiu metade dos episódios da primeira temporada em 2013.

“Parece que o Tommy Shelby ainda não está despachado comigo. É muito gratificante colaborar novamente com o Steven Knight e o Tom Harper na versão cinematográfica de Peaky Blinders. Este é para os fãs”, disse Murphy em exclusivo ao Deadline.

Com seis temporadas e 36 episódios entre 2013 e 2022, a série sobre um gangue de Birmingham arrancou em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial, antes de avançar mais tarde para 1925, 1929 e finalmente 1933.

A exibição começou na mais discreta BBC Two antes de passar para a BBC One, contribuindo para Murphy conquistar mais reconhecimento e popularidade. No entanto, a popularidade internacional explodiu quando ficou disponível na Netflix.