O cineasta dissidente Jafar Panahi deverá comparecer em Cannes para participar, pela primeira vez desde a sua condenação em 2010, num festival internacional de cinema, segundo adiantou uma fonte próxima na segunda-feira.

O multipremiado realizador, que esteve preso em Teerão durante sete meses entre 2022 e 2023 por conta da condenação, pôde sair de Teerão com a sua equipa para chegar em Cannes, onde apresentará na terça-feira "It Was Just an Accident" (título internacional), filme que concorre à Palma de Ouro, segundo a fonte.

Nada foi revelado sobre a longa-metragem. O filme, que não recebeu financiamento iraniano, foi rodado "clandestinamente", indicou a mesma fonte.

"It Was Just an Accident"

Jafar Panahi, que recuperou recentemente o passaporte confiscado em 2010, conseguiu sair sem problemas de Teerão, onde vive, acrescentou.

Na semana passada, quatro membros da equipe do filme foram convocados pelas forças da ordem do Irão para serem interrogados.

Em dezembro de 2010, a justiça condenou Panahi a seis anos de prisão por "propaganda contra o regime" e proibiu-o de fazer filmes ou sair do país durante os próximos 20 anos.

Contudo, Panahi pôde sair do país e viajar temporariamente para a França em abril de 2013.

Há alguns meses, o cineasta voltou à França para completar a montagem de "It Was Just an Accident".

Durante os anos em que esteve retido no país, Panahi ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 2015 por "Táxi de Jafar Panahi", o prémio de Melhor Argumento por "3 Rostos" em Cannes em 2018 e o Prémio Especial do Júri em Veneza em 2022 por "Ursos Não Há".

Ele não pôde receber pessoalmente nenhum dos prémios.

Panahi é também o vencedor do Leão de Ouro de Veneza em 2000 pelo filme "O Círculo".

Vários cineastas iranianos tiveram problemas com as autoridades do país e em alguns casos precisaram exilar-se, como Mohammad Rasoulof, premiado em 2024 em Cannes por "A Semente do Figo Sagrado".

Outro filme iraniano a concorrer em Cannes este ano, "Woman and Child" ["Mãe e filho"], de Saeed Roustaee, será apresentado na quinta-feira no festival.