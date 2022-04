O Cineclube do Porto encerra, no sábado, as celebrações dos seus 77 anos de atividade com a apresentação do catálogo "Tanta Tinta" e a exibição do filme "French CanCan", de Jean Renoir, anunciou hoje o Clube Português de Cinematografia.

O catálogo "Tanta Tinta", da exposição homónima, dedicada a "77 anos de Cinema, 7 anos de ilustração", promovida este mês pelo Cineclube do Porto e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, na Galeria Cozinha da faculdade, será apresentado às 17:00.

Às 18:00, será exibido o filme "French CanCan", de 1954, com que o realizador francês "Jean Renoir se despede da Paris do século XIX, onde nasceu, a Paris das artes e do espetáculo", como escreve o Cineclube.

O Clube Português de Cinematografia – Cineclube do Porto foi fundado em 1945 e completa este ano 77 anos de atividade.